Киев потребовал от ЕК разъяснить слова Юнкера о том, что Украина не является членом ЕС

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КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Представитель Украины при Евросоюзе посол Николай Точицкий выразил Европейской комиссии свою обеспокоенность и потребовал разъяснений в связи с высказываниями президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который напомнил, что Украина не является европейской страной в смысле принадлежности к ЕС.
"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жан-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе", - цитирует Точицкого украинское агентство УНИАН. По мнению посла, такие высказывания "подрывают и уровень доверия, и серьезный уровень сотрудничества" между Украиной и ЕС.
Ранее Юнкер, комментируя выступление президента Украины Петра Порошенко 24 августа по случаю Дня независимости страны, подчеркнул, что Украина не ЕС и не НАТО и что страна не является европейской в смысле принадлежности к ЕС.