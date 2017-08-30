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Киев потребовал от ЕК разъяснить слова Юнкера о том, что Украина не является членом ЕС

Международная панорама
30 августа, 18:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС

Представитель Украины при Евросоюзе посол Николай Точицкий заявил, что такие высказывания "подрывают и уровень доверия, и серьезный уровень сотрудничества" между Киевом и Брюсселем

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

© AP Photo/Virginia Mayo

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Представитель Украины при Евросоюзе посол Николай Точицкий выразил Европейской комиссии свою обеспокоенность и потребовал разъяснений в связи с высказываниями президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который напомнил, что Украина не является европейской страной в смысле принадлежности к ЕС.

"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жан-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе", - цитирует Точицкого украинское агентство УНИАН. По мнению посла, такие высказывания "подрывают и уровень доверия, и серьезный уровень сотрудничества" между Украиной и ЕС.

Ранее Юнкер, комментируя выступление президента Украины Петра Порошенко 24 августа по случаю Дня независимости страны, подчеркнул, что Украина не ЕС и не НАТО и что страна не является европейской в смысле принадлежности к ЕС. 

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод Порошенко, Петр Алексеевич
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Украина
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