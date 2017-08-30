Босния и Герцеговина грозит Хорватии претензиями на часть Адриатики

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) намерена предъявить претензии Хорватии на часть Адриатического моря, если та построит через морской участок мост для автотрассы в обход территории БиГ.

Об этом говорится в письме министра гражданских дел БиГ Адиля Османовича министру морских дел, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олегу Бутковичу.

"Если ваше министерство и соответствующие органы Республики Хорватия продолжат осуществлять действия по сооружению Пелешского моста в одностороннем порядке, с сожалением должен вас оповестить, что министерство гражданских дел БиГ будет вынуждено начать действия по выходу Боснии и Герцеговины из договора о государственной границе между нашими странами", - цитирует документ портал Klix.ba.

По словам Османовича, БиГ в одностороннем порядке провозгласит суверенные права на часть Адриатики согласно Конвенции ООН по морскому праву путем создания специального нормативного акта, как это делалось всеми бывшими странами, входившими в состав Югославии и имевшими выход к Адриатическому морю. Также БиГ не исключает возможности обращения в международные правовые инстанции.

Босния и Герцеговина имеет выход к Адриатическому морю шириной в 8 км в районе полуострова Пелешац на юге Динарского нагорья в районе города Неум, однако прибрежные воды принадлежат Хорватии. По территории БиГ проходит трасса Е65, соединяющая основную часть Хорватии с южной частью, где находится крупный порт Дубровник. Загреб намеревался построить мост с материка на полуостров Пелешац в обход территории БиГ. Эта инициатива и вызвала резкую реакцию Сараево в связи с возможной потерей средств от транзита через боснийскую территорию.

Ранее Хорватия уже проиграла территориальный спор со Словенией, 29 июня Международный арбитражный суд в Гааге вынес решение о морской границе в Пиранском заливе в северной части Адриатического моря в пользу Любляны. Суд подтвердил право Словении на прямой выход к международным водам, предоставив ей коридор, несмотря на то, что хорватская сторона выступала против. В ответ официальный Загреб отказался признавать решение арбитража и заявил о намерении решать вопрос со своим соседом через диалог.