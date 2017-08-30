Венесуэла предложит США $5 млн помощи для борьбы с последствиями шторма "Харви"

ТАСС, 30 августа. Венесуэла готова предоставить США $5 млн через нефтеперерабатывающего оператора Citgo Petroleum и другую помощь для преодоления последствий тропического шторма "Харви". Об этом заявил в среду министр иностранных дел южноамериканской республики Хорхе Арреаса.

"Мы пошлем сегодня письмо поверенному в делах США в Каракасе, чтобы предоставить в распоряжение все, что Боливарианская революция может предложить в настоящее время", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana Television. По словам Арреаса, Венесуэла, в частности, готова отправить в пострадавший регион спасателей и врачей.

Министр также сообщил, что работающий в США Citgo, являющийся дочерней структурой венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, намерен предоставить "прямую помощь в размере до $5 млн, чтобы поддержать пострадавшие семьи в городах Хьюстон и Корпус-Кристи".

"Во-вторых, мы планируем направить процент с продаж нашего бензина, производимого Citgo, чтобы он пошел на строительство и замену жилых домов", - сказала Арреаса. Как отметил министр, Венесуэла выражает солидарность народу США, несмотря на "политические разногласия" между правительствами двух стран.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, "Харви" 26 августа ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 29 м/с до 20,1 м/с. Число жертв наводнений достигло 30 человек.