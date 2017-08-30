Румынский депутат потребовал выслать посла США из страны

БУХАРЕСТ, 30 августа. /ТАСС/. Румынский депутат от правящей Социал-демократической партии Ливиу Плешояну потребовал выслать посла США в Румынии за недопустимое вмешательство в работу парламента и правительства страны. Об этом сообщило агентство Ajerpres.

"Учитывая неоднократное вмешательство во внутренние дела моей страны, требую срочно выслать посла Ханса Клемма, - написал Плешояну в среду на своей странице в Facebook. - Если мы действительно независимое и суверенное государство, если мы уважаем нашу конституцию и самих себя, мы больше не можем терпеть вмешательство этого посла в работу парламента и правительства, в румынскую политику в целом".

"Америке пора начать относиться к нам с реальным уважением, - считает депутат. - А если министр иностранных дел и премьер-министр не примут немедленно необходимых мер, это значит, что они молча соглашаются со статусом колонии, управляемой из-за океана".

Возмущение депутата вызвал пресс-релиз, распространенный во вторник посольством США в Румынии, в котором говорилось, что предложения министра юстиции Тудорела Тоадера от 23 августа вызвали в США "озабоченность за независимость (румынской) судебной системы". "Твердое утверждение правового государства нуждается в сильной и независимой судебной системе, а также в независимых прокурорах, которые могут преследовать противоправную деятельность без политического давления или ограничений законного акта правосудия", - указывалось в документе.

Ранее евродепутат Мария Грапини заявила, что пресс-релиз посольства США "абсолютно выходит за рамки дипломатии и взаимного уважения".

Кому выгодны предложения министра

Одно из предложений министра предусматривает, что руководители Генеральной прокуратуры, Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) и Национального управления по борьбе с коррупцией (DNA) будут назначаться отделением прокуроров в Высшем совете магистратуры (орган, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров) по предложению министра юстиции. То есть из процедуры назначения исключен президент Румынии.

Также предложено перевести Судебную инспекцию из подчинения Высшему совету магистратуры в подчинение министерству юстиции и создать в рамках Генеральной прокуратуры специальное управлению по уголовному преследованию судей и прокуроров. Для вступления в силу предложения Тоадера должны быть одобрены правительством и парламентом.

Против этой инициативы немедленно выступили президент Клаус Йоханнис, Генеральная прокуратура, неправительственные организации. Предложения "представляют собой атаку против правового государства, независимости и эффективного функционирования правосудия, а также против борьбы с коррупцией", указывалось в тексте "Позиция президента Румынии Клауса Йоханниса", размещенном на веб- сайте главы государства. Эти предложения "направлены на увеличение роли министра юстиции и уменьшение роли Высшего совета магистратуры".

В минувшее воскресенье на площади Виктории в Бухаресте, перед штаб-квартирой правительства прошла акция протеста против предложений министра юстиции и СДП.