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Fox: ФБР отказалось предать гласности документы по скандалу вокруг почты Клинтон

Международная панорама
30 августа, 20:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Причиной решения ведомство назвало отсутствие у американской общественности интереса к этому делу

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США отказалось предать гласности документы, относящиеся к проведенному ФБР разбирательству скандала, связанного с электронной почтой экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. ФБР в качестве причины своего решения назвало отсутствие у американской общественности интереса к этому делу, сообщил в среду телеканал Fox News.

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Он ссылается на ответ Бюро нью-йоркскому адвокату Таю Клевенджеру, который в марте 2016 года попросил предать огласке ряд документов на основании Закона о свободе информации. В частности, юрист интересовался перепиской ФБР с членами Конгресса по поводу "почтового скандала".

Ответ поступил только на этой неделе. Федеральное бюро расследований пришло к заключению, что Клевенджер "не смог достаточно убедительно продемонстрировать превалирование заинтересованности широкой публики в гласности над личной заинтересованностью в данном вопросе", приводит телеканал выдержку из письма адвокату.

В 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле прошлого года директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября, за два дня до выборов президента США, он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Такие поступки вызвали резкую критику со стороны как демократов, так и многих республиканцев.

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Персоны
Коми, Джеймс Клинтон, Хиллари
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