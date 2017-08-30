Fox: ФБР отказалось предать гласности документы по скандалу вокруг почты Клинтон

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США отказалось предать гласности документы, относящиеся к проведенному ФБР разбирательству скандала, связанного с электронной почтой экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. ФБР в качестве причины своего решения назвало отсутствие у американской общественности интереса к этому делу, сообщил в среду телеканал Fox News.
Он ссылается на ответ Бюро нью-йоркскому адвокату Таю Клевенджеру, который в марте 2016 года попросил предать огласке ряд документов на основании Закона о свободе информации. В частности, юрист интересовался перепиской ФБР с членами Конгресса по поводу "почтового скандала".
Ответ поступил только на этой неделе. Федеральное бюро расследований пришло к заключению, что Клевенджер "не смог достаточно убедительно продемонстрировать превалирование заинтересованности широкой публики в гласности над личной заинтересованностью в данном вопросе", приводит телеканал выдержку из письма адвокату.
В 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.
В июле прошлого года директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября, за два дня до выборов президента США, он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Такие поступки вызвали резкую критику со стороны как демократов, так и многих республиканцев.