Украина депортировала российскую журналистку

ТАСС, 30 августа. Похищенная в Киеве российская журналистка Анна Курбатова пересекла украинско-российскую границу. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении с Украины, пересекла украино-российскую границу, - написала она на своей странице в Facebook. - Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года".

Курбатова находится на пограничном пункте "Новые Юрковичи" в Брянской области, сообщил ТАСС источник в региональном погрануправлении.

"Российская журналистка Анна Курбатова пересекла границу у пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области. Она размещена в комфортных условиях на пограничном посту", - сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что в ближайшее время за Курбатовой прибудет автомобиль, который доставит ее в Москву.