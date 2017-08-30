Украина депортировала российскую журналистку

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ТАСС, 30 августа. Похищенная в Киеве российская журналистка Анна Курбатова пересекла украинско-российскую границу. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
"Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении с Украины, пересекла украино-российскую границу, - написала она на своей странице в Facebook. - Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года".
Курбатова находится на пограничном пункте "Новые Юрковичи" в Брянской области, сообщил ТАСС источник в региональном погрануправлении.
"Российская журналистка Анна Курбатова пересекла границу у пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области. Она размещена в комфортных условиях на пограничном посту", - сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что в ближайшее время за Курбатовой прибудет автомобиль, который доставит ее в Москву.