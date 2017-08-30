СМИ: в Конгрессе США хотят запретить охране Трампа снимать номера в его гостиницах

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Конгрессмен-республиканец Адам Шифф предложил поправку, согласно которой сотрудникам Секретной службы будет запрещено на государственные деньги арендовать площади и снимать номера в гостиницах, принадлежащих семье президента США Дональда Трампа. Об этом в среду сообщило издание The Hill.
Шифф предлагает прописать эту норму в законе о выделении средств министерству внутренних дел и сопутствующим ведомствам. Конгрессмен предлагает законодательно закрепить, что бюджет Секретной службы запрещено расходовать "на приобретение, аренду или иное получение товаров и услуг, включая номера в гостиницах, офисную площадь или машины для передвижения по полю для гольфа".
"Огромная честь и ответственность, связанные с пребыванием на посту президента Соединенных Штатов, никогда не должны использоваться для получения прибыли или личной выгоды. Получение Trump Organization прибыли от Секретной службы - это злоупотребление средствами налогоплательщиков и неправильный метод обогащения", - отмечает сам Шифф.
Незадолго до инаугурации Трампа в январе этого года его сыновья - Эрик и Дональд-младший - возглавили семейную компанию Trump Organization. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Сам Трамп часто проводит выходные в своих гольф-клубах во Флориде или Нью-Джерси.