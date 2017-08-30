AP: в США судят военных за хищение снаряжения на $1 млн для заказчиков в РФ и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Оружие и военное снаряжение стоимостью $1 млн было похищено со складов американской базы Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки и перепродано через интернет посредникам в России, Китае, Мексике и других странах. Об этом сообщило в среду информационное агентство AP.

Согласно его сведениям, шестеро американских военнослужащих и один гражданский согласились признать себя виновными в обмен на смягчение наказания. В частности, Джон Робертс из Кларксвилла (штат Теннесси) обвиняется в электронном подлоге, сговоре с целью кражи и продажи собственности Вооруженных сил США и нарушении закона в области контроля за экспортом вооружений. Речь идет о частях пулеметов и винтовок, шлемах, пуленепробиваемых жилетах, оптических прицелах, переносных аккумуляторах, медицинском оборудовании.

Робертс с соучастниками отданы под суд. Разбирательство проходит в Нэшвилле (штат Теннесси).

Американская научно-исследовательская организация RAND Corporation и Манчестерский университет в Англии опубликовали в июле доклад, в котором назвали США главным поставщиком нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов в Европу. Заказы и оплата оформляются в сегменте интернета, который обеспечивает анонимность за счет специального программного обеспечения и использования криптовалюты.

В основу исследования, проведенного под руководством Джакомо Перси Паоли, положены результаты наблюдений, которые велись в течение одной недели в сентябре 2016 года за функционированием 52 продавцов оружия на 15 различных интернет-платформах. По оценке авторов доклада, каждый месяц в этом сегменте сети продается огнестрельное оружие, его части, патроны, взрывчатка и товары, пригодные для изготовления оружия методом 3D-печати, на сумму минимум $80 тыс. В списках ассортимента на огнестрельное оружие приходится 42%, на технологии 3D-печати - 27%, на части и боеприпасы - 22%. Наиболее распространенными товарами в категории вооружений являются пистолеты (84%), следом идут винтовки (10%) и полуавтоматическое оружие (6%).