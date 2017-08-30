Нетаньяху назвал примером вымышленных новостей сообщения СМИ о неудаче переговоров в Сочи

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал примером вымышленных новостей сообщения ряда СМИ, утверждающих, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 23 августа была неудачной для израильской стороны. Это - "один из многочисленных примеров системы распространения фиктивных новостей", написал глава правительства еврейского государства в среду на своей странице в Facebook.
"Вчера на первой странице газеты "Едиот ахронот" появилась публикация о "провале" моей встречи с президентом России, - продолжил Нетаньяху. - Газета ссылалась на сомнительный источник с единственной целью - поставить под сомнение успех важной встречи, которую я провел с президентом Путиным". Премьер также процитировал высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который в среду заявил, что переговоры Путина и Нетаньяху были конструктивными, иные оценки неверны.
Сразу после переговоров в Сочи 23 августа глава израильского правительства заявил, что каждая встреча с Путиным идет на пользу безопасности Израиля. Тогда он отдельно указал, что это относится и к переговорам, состоявшимся неделю назад.
Нетаньяху в последние несколько лет регулярно обвиняет ряд израильских СМИ в предвзятом отношении к себе и членам своей семьи и попытках сместить возглавляемое им правительство.