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Макрон назвал сто дней у власти самым насыщенным периодом после выборов в истории Франции

Международная панорама
31 августа, 1:43 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 31, августа. /ТАСС

В числе своих основных задач на посту главы государства политик видит борьбу с терроризмом и изменениями климата, модернизацию системы образования и либерализацию рынка труда

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ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что первые три месяца его нахождения у власти стали самым интенсивным периодом после выборов в истории республики. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Le Point.

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"Мы положили начало обещанным глубоким переменам, которые касаются этики политической жизни, изменений климата, модернизации системы образования, либерализации рынка труда и борьбы с терроризмом", - отметил Макрон, который одержал победу на выборах, состоявшихся 7 мая. "Прошедшие с тех пор сто дней стали самым насыщенным периодом за всю историю президентских выборов", - заявил он.

При этом Макрон подчеркнул, что "важно не терять нить этих обещаний, быть на высоте требований в это историческое время, глубоко изменить экономику, общество и политическое поле". "Мы перевернули страницу трех десятилетий неэффективности для того, чтобы вступить на путь реконструкции", - отметил он.

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По словам президента, "сто дней - это только начало сражения". "Нам противостоят оппозиция, старые партии, старые политики и их союзники, - добавил он. - Но все это не имеет значения в сравнении с задачей, которую мы решаем, - дать будущее нашей молодежи".

В интервью Le Point Эмманюэль Макрон уделил особое внимание проблеме международного терроризма. По его словам, террористы рассчитывают ослабить республиканский строй Франции и развязать гражданскую войну.

"Террористы хотят подорвать основы нашей республики для того, чтобы вызвать гражданскую войну", - считает Макрон. "Наш ответ терроризму поэтому должен быть всесторонним", - отметил он.

По словам Макрона, "приоритетом международной политики Франции должна быть безопасность граждан". "Мы не можем проводить политику, которая не отвечала бы нашей главной цели - борьбе с терроризмом", - заявил президент.

Напомним, во Франции после серии терактов в Париже осенью 2015 году был введен режим чрезвычайного положения. За последние три года террористические атаки в стране унесли жизни более 250 человек.

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Макрон, Эмманюэль
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