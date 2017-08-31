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Белый дом: Трамп ясно дал понять, что не исключает военного решения по КНДР

Международная панорама
31 августа, 1:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, августа. /ТАСС

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент США "рассматривает различные варианты действий"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что не исключает военного варианта действий по урегулированию кризиса вокруг КНДР. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, беседуя на борту президентского самолета с журналистами, сопровождающими главу вашингтонской администрации в Вашингтон.

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"Президент дал ясно понять, что он чувствует, что оно [военное решение] может быть. И, конечно, я думаю, если бы он смотрел в этом направлении, то опирался бы на таких людей, как [глава Пентагона Джеймс] Мэттис", - приводит ее слова телеканал СNN. Пресс-секретарь отвечала на вопрос о том, рассматривает ли администрация США военный вариант действий в отношении КНДР.

По словам Сандерс, США "предпринимают серьезные шаги" по Пхеньяну, указав на "жесткие санкции". Она отметила, что президент "рассматривает различные варианты действий".

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Ранее Мэттис заявил журналистам, что Соединенные Штаты не отказываются от дипломатических усилий по урегулированию кризиса вокруг КНДР.

Напомним, во вторник, 29 августа, КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 2,7 тыс. км. Высота ее полета достигала 550 км.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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