Белый дом: Трамп ясно дал понять, что не исключает военного решения по КНДР

Мария Шарапова вышла в третий круг US OpenСпорт 31 августа, 1:38
Белый дом: Трамп ясно дал понять, что не исключает военного решения по КНДРМеждународная панорама 31 августа, 1:18
Принцесса Диана 20 лет назад погибла в автокатастрофе в ПарижеОбщество 31 августа, 1:07
Дина Аверина считает, что они с сестрой показали максимум в первый день ЧМСпорт 31 августа, 0:44
Чемпионат Европы по баскетболу стартует в четырех странахСпорт 31 августа, 0:28
Светлана Кузнецова вышла во второй круг US OpenСпорт 30 августа, 23:47
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии ForbesЭкономика и бизнес 30 августа, 23:36
Власти США впервые одобрили метод генной терапии для лечения одного из видов лейкозаНаука 30 августа, 23:24
Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячомСпорт 30 августа, 23:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что не исключает военного варианта действий по урегулированию кризиса вокруг КНДР. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, беседуя на борту президентского самолета с журналистами, сопровождающими главу вашингтонской администрации в Вашингтон.
"Президент дал ясно понять, что он чувствует, что оно [военное решение] может быть. И, конечно, я думаю, если бы он смотрел в этом направлении, то опирался бы на таких людей, как [глава Пентагона Джеймс] Мэттис", - приводит ее слова телеканал СNN. Пресс-секретарь отвечала на вопрос о том, рассматривает ли администрация США военный вариант действий в отношении КНДР.
По словам Сандерс, США "предпринимают серьезные шаги" по Пхеньяну, указав на "жесткие санкции". Она отметила, что президент "рассматривает различные варианты действий".
Ранее Мэттис заявил журналистам, что Соединенные Штаты не отказываются от дипломатических усилий по урегулированию кризиса вокруг КНДР.
Напомним, во вторник, 29 августа, КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 2,7 тыс. км. Высота ее полета достигала 550 км.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.