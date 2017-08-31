Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп призвал арабские страны найти дипломатическое решение кризиса в Персидском заливе

Международная панорама
31 августа, 1:34 UTC+3

Президент США в ходе переговоров с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом также обсудил "угрозу, которую Иран представляет для региона"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел в среду телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, во время которых призвал арабские страны к дипломатическому решению кризиса в Персидском заливе. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Смотрите также

"Аравийский кризис": призывы к диалогу и попытки посредничества

"Президент настоятельно призвал все стороны спора вокруг Катара найти дипломатическое решение, которое исходит из их обязательств, принятых на встрече в Эр-Рияде, в целях сохранения единства в борьбе с терроризмом", - отмечается в документе.

Американский лидер и саудовский король обсудили "угрозу, которую Иран представляет для региона", а также "необходимость борьбы с терроризмом, прекращения финансирования терроризма и борьбы с экстремистской идеологией".

С начала лета продолжается кризис в отношениях Катара с арабскими государствами: 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ситуация вокруг Катара Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
США ОАЭ Иран Катар Бахрейн Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы
3
Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с Украины
4
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
5
В больнице скончался шахтер рудника "Мир", получивший травмы в результате обвала 29 июля
6
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
7
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама