Трамп призвал арабские страны найти дипломатическое решение кризиса в Персидском заливе

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел в среду телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, во время которых призвал арабские страны к дипломатическому решению кризиса в Персидском заливе. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Президент настоятельно призвал все стороны спора вокруг Катара найти дипломатическое решение, которое исходит из их обязательств, принятых на встрече в Эр-Рияде, в целях сохранения единства в борьбе с терроризмом", - отмечается в документе.
Американский лидер и саудовский король обсудили "угрозу, которую Иран представляет для региона", а также "необходимость борьбы с терроризмом, прекращения финансирования терроризма и борьбы с экстремистской идеологией".
С начала лета продолжается кризис в отношениях Катара с арабскими государствами: 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.