Президент Сингапура сложил свои полномочия

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СИНГАПУР, 31 августа. /ТАСС/. Президент Сингапура Тони Тан в четверг официально сложил свои полномочия после шестилетнего нахождения на высшем государственном посту. Выборы нового главы государства пройдут 23 сентября, в них примут участие три кандидата.
77-летний политик стал седьмым президентом в новейшей истории Сингапура, он победил на выборах в 2011 году, когда на этот пост впервые претендовали несколько человек. До этого голосование проходило на безальтернативной основе. Тони Тан в различные годы занимал должности вице-премьера, министра обороны, исполнительного директора Государственной инвестиционной корпорации (GIC).
Согласно конституции страны, власть президента ограничена, а фактическим управлением страной занимается премьер-министр. Глава государства обладает правом вето на проекты бюджета, назначения в правительстве, помилование осужденных преступников, а также является хранителем золотовалютных запасов. Правительственные решения редко оспариваются, а главная публичная роль президента в Сингапуре - рассмотрение прошений о помиловании от осужденных к смертной казни заключенных.