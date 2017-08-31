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Президент Сингапура сложил свои полномочия

Международная панорама
31 августа, 3:36 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 31, августа. /ТАСС

Тони Тан занимал пост главы государства с 2011 года

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Экс-президент Сингапура Тони Тан

Экс-президент Сингапура Тони Тан

© AP Photo/Joseph Nair

СИНГАПУР, 31 августа. /ТАСС/. Президент Сингапура Тони Тан в четверг официально сложил свои полномочия после шестилетнего нахождения на высшем государственном посту. Выборы нового главы государства пройдут 23 сентября, в них примут участие три кандидата.

77-летний политик стал седьмым президентом в новейшей истории Сингапура, он победил на выборах в 2011 году, когда на этот пост впервые претендовали несколько человек. До этого голосование проходило на безальтернативной основе. Тони Тан в различные годы занимал должности вице-премьера, министра обороны, исполнительного директора Государственной инвестиционной корпорации (GIC).

Согласно конституции страны, власть президента ограничена, а фактическим управлением страной занимается премьер-министр. Глава государства обладает правом вето на проекты бюджета, назначения в правительстве, помилование осужденных преступников, а также является хранителем золотовалютных запасов. Правительственные решения редко оспариваются, а главная публичная роль президента в Сингапуре - рассмотрение прошений о помиловании от осужденных к смертной казни заключенных.

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