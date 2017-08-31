NYT: юрисконсульт Трампа категорически опроверг данные о своих связях с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Юрисконсульт президента США Дональда Трампа Майкл Коэн направил письмо в Конгресс, в котором категорически опроверг наличие каких-либо связей с представителями России. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По ее данным, письмо было направлено адвокатами Коэна в спецкомитет по разведке Палаты представителей, который ведет разбирательство по поводу предполагаемых связей между советниками Трампа и РФ. В нем они отвергают все подозрения о якобы имевших место контактах Коэна с представителями России, о которых говорится в так называемом досье на Трампа, подготовленном фирмой Fusion GPS при участии экс-сотрудника британской разведки.

"Господин Коэн категорически отрицает содержащиеся в досье обвинения в его адрес, которые являются ложными и совершенно необоснованными", - заявил адвокат Стивен Райан. "Мы не обнаружили ни единого документа, который каким-либо образом подтверждал бы обвинения в адрес господина Коэна, содержащиеся в досье, мы также не верим, что такие документы существуют", - отмечается в письме.

В понедельник газета The Washington Post сообщила, что Коэн, который прежде занимал пост исполнительного вице-президента компании Trump Organization, в январе 2016 года обращался к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с просьбой оказать помощь с проектом строительства башни "Трамп-тауэр" в Москве. Песков ранее сообщил, что в Кремле действительно получали электронное письмо Коэна, но оно было оставлено без ответа.