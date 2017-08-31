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Nikkei: Патрушев в начале сентября посетит Японию перед встречей Путина и Абэ на ВЭФ

Международная панорама
31 августа, 5:03 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 31, августа. /ТАСС

По данным газеты, в ходе визита запланирована встреча секретаря Совбеза РФ с его японским коллегой Сётаро Яти

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ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев намерен в начале сентября посетить Японию в преддверии встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила в четверг газета Nikkei.

По ее данным, в настоящее время прорабатывается поездка Патрушева с 4 по 6 сентября. В ходе визита ожидается его встреча с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти. На ней стороны могут обсудить в том числе ситуацию вокруг КНДР, а также вопросы ведения совместной экономической деятельности на Южных Курилах.

В последний раз Патрушев и Яти встречались в ноябре 2016 года в Москве. Тогда они обсуждали вопросы региональной и международной безопасности, а также российско-японское сотрудничество в области безопасности.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Темы
ВЭФ-2017 Спор вокруг Курил Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович
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