Nikkei: Патрушев в начале сентября посетит Японию перед встречей Путина и Абэ на ВЭФ

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ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев намерен в начале сентября посетить Японию в преддверии встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила в четверг газета Nikkei.
По ее данным, в настоящее время прорабатывается поездка Патрушева с 4 по 6 сентября. В ходе визита ожидается его встреча с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти. На ней стороны могут обсудить в том числе ситуацию вокруг КНДР, а также вопросы ведения совместной экономической деятельности на Южных Курилах.
В последний раз Патрушев и Яти встречались в ноябре 2016 года в Москве. Тогда они обсуждали вопросы региональной и международной безопасности, а также российско-японское сотрудничество в области безопасности.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.