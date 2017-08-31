Politico: в США нашли доказательства финансовых махинаций экс-главы штаба Трампа

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ТАСС, 31 августа. Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего разбирательство по РФ, тесно сотрудничает с коллегами из штата Нью-Йорк, в частности, с генпрокурором Эриком Шнейдерманом, по расследованию финансовых операций экс-руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и имеет доказательства совершенных им нарушений. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По ее информации, у обеих команд есть данные о различных финансовых преступлениях Манафорта, включая случаи отмывания денег. Решения о предъявлении конкретных обвинений пока принято не было. По данным Politico, собранная информация может предоставить Мюллеру возможные рычаги давления на бывшего главу избирательного штаба Трампа для его более активного сотрудничества со следствием.
Представитель Мюллера отказался прокомментировать данные издания. Пресс-секретарь Манафорта на звонки с просьбой о комментарии также не отвечает.
Ранее стало известно, что Мюллер, назначенный минюстом США для расследования утверждений о вмешательстве России в выборы в США, сосредоточил внимание на лицах, связанных с экс-руководителем избирательного штаба Трампа Полом Манафортом.