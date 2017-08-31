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В Южной Корее заявили, что КНДР может создать МБР с ядерной боеголовкой в 2018 году

Международная панорама
31 августа, 6:54 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 31, августа. /ТАСС

Депутат парламента Республики Корея Ким Ён У назвал такую ситуацию "серьезнейшим кризисом"

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© REUTERS/Toru Hanai

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Военные США полагают, что КНДР может создать полностью рабочую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) к концу следующего года. Об этом сообщил в четверг журналистам в Сеуле представитель партии "Парын" Ким Ён У, возглавляющий оборонный комитет в парламенте Республики Корея. Ким Ён У ранее вернулся из Вашингтона, где в составе южнокорейской делегации встретился с командующим войсками США в Тихом океане Гарри Харрисом.

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"По оценке Харриса, Северная Корея сможет создать МБР, способную нести ядерную боеголовку, уже в 2018 году", - сказал Ким Ён У.

"Мы столкнулись с серьезнейшим кризисом", - добавил он.

С 2011 года, когда к власти в стране пришел Ким Чен Ын, КНДР произвела около 50 запусков баллистических ракет. Это в три раза больше, чем за все время правления Ким Чен Ира (1994-2011).

Как отмечают эксперты, последние запуски, включая пуски двух МБР в июле, свидетельствуют, что КНДР удалось значительно улучшить возможности своих ракетных комплексов. Согласно подсчетам министерства обороны Республики Корея, испытания обошлись бюджету КНДР более чем в $97 млн.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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