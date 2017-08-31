Минобороны Южной Кореи: КНДР может в ближайшее время провести новый ядерный тест

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. КНДР в ближайшее время может осуществить новые испытания в рамках своей ракетно-ядерной программы. С таким предупреждением выступило в четверг министерство национальной обороны Республики Корея.

"Есть вероятность стратегических провокаций со стороны Пхеньяна, включая новые пуски баллистических ракет и проведение очередного ядерного испытания", - говорится в документе.

По оценке южнокорейских военных, целью этих шагов станет демонстрация успехов, достигнутых КНДР в ракетостроении и развитии ядерной программы.

"Северная Корея сохраняет готовность провести взрыв атомной бомбы на полигоне Пунгё-ри в любой момент", - отмечают в минобороны.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.