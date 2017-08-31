Атамбаев: в Киргизии заранее готовится дискредитация итогов президентских выборов

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БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Кампания по дискредитации кандидата в президенты от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана (СДПК) и попытки раскачать общественно-политическую ситуацию начались в республике задолго до выборов. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время празднования Дня независимости Киргизии ее президент Алмазбек Атамбаев.
"Против кандидата от СДПК беглые президенты, олигархи и коррупционеры через свои телеканалы и СМИ цинично и грязно пытаются применять грязные технологии", - сказал он. В частности, распускают различные слухи и сплетни.
"Но самое опасное, что заранее готовится дискредитация итогов выборов, СМИ, у которых имеются конкретные хозяева, муссируют слухи о применении административного ресурса, это подается как случившийся факт. Обсуждается тема подготовки беспорядков после выборов в случае победы кандидата от СДПК", - сказал Атамбаев.
Однако он намерен жестко пресекать такие попытки. "Мои полномочия продлятся до 1 декабря, этого времени мне хватит, чтобы пресечь такие попытки, жестко и сурово наказать организаторов", - предупредил глава государства. По его словам, на этот раз он "прощать никого не будет".
Выборы президента в Киргизии состоятся 15 октября. На данный момент на этот пост претендуют 24 человека, в том числе и кандидат от СДПК, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков. Действующий глава государства не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам Киргизии занимать эту должность более одного шестилетнего срока.