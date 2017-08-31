Во Флориде переименуют три улицы, названные в честь конфедератов

ТАСС, 31 августа. Городской совет Голливуда в штате Флорида проголосовал за переименование трех улиц, названных в честь Натана Бедфорда Форреста, Джона Белла Худа и Роберта Эдварда Ли - генералов армии южан во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов. Об этом сообщила в среду газета The Miami Herald.

По ее данным, решение было принято пятью голосами против одного. "Мы не поддерживаем ненависть. Мы не поддерживаем символы ненависти. То, что причиняет боль одному, ранит меня и, должно быть, всех нас", - прокомментировал итоги голосования мэр города Джош Леви.

Издание отмечает, что городские активисты уже почти десять лет призывают переименовать эти улицы, однако многие жители не поддерживали идею "по ряду причин". Какие названия улицы получат теперь, не сообщается.

Инициатива была одобрена на фоне развернувшейся в США масштабной кампании по борьбе с памятниками участникам Гражданской войны в США (1861-1865) на стороне Конфедерации южных штатов. Поводом стали события в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где 12 августа в разгар ожесточенных столкновений ультраправых активистов и их противников 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу демонстрантов. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

Вопрос о целесообразности сохранения памятников генералам Конфедерации расколол американское общество. В то время как во многих штатах демонтируют монументы командирам южан, недавний опрос общественного мнения показал, что 62% американцев не поддерживают эту инициативу. Президент США Дональд Трамп подверг критике войну с памятниками, заявив, что ее инициаторы "разрывают историю и культуру" страны на части.