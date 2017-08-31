Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на фоне роста угрозы КНДР

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове и регулярными пусками баллистических ракет в КНДР. Ведомство сообщило в четверг, что направило соответствующий документ в правительство страны.

Оно просит увеличить расходы на оборонные нужды на 2,5% по сравнению с текущим годом - до 5,25 трлн иен (около $47,8 млрд).

Часть средств бюджета, как ожидается, пойдет на закупку у США наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. По мнению экспертов, для защиты всей территории Японии от возможного ракетного удара или падения баллистической ракеты достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (около $728 млн).

Также около 67 млрд иен ($609 млн) будет потрачено на приобретение модернизированных комплексов PAC-3 MSE, чей радиус действия в два раза больше чем у PAC-3, а также новых ракет- перехватчиков SM-3 Block IIA морского базирования.

Япония в настоящее имеет двухуровневую систему ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету в средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Дальность этой системы не превышает нескольких десятков километров.

Япония уже несколько лет подряд повышает расходы на оборону в связи с нестабильной ситуацией в регионе, в частности на Корейском полуострове. Военный бюджет страны на 2017 финансовый год составил 5,13 трлн иен (почти $44 млрд).

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.