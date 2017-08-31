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Китай выразил обеспокоенность увеличением военного бюджета Японии до рекордных значений

Международная панорама
31 августа, 11:07 дата обновления: 31 августа, 11:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 31, августа. /ТАСС

Повышение расходов на оборону связывается с обострением ситуации на Корейском полуострове и развитием ракетно-ядерной программы КНДР

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ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китай выражает сильную обеспокоенность в связи с увеличением расходов Японии на оборонные нужды до исторических максимумов. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Независимо от причин, оборонный бюджет Японии увеличивается год за годом и достиг исторических максимумов. Мы сильно обеспокоены этим", - отметила дипломат.

"В последние годы Япония раздувает так называемую китайскую угрозу и в то же время увеличивает военный бюджет и расходы на вооружения. Мы серьезно обеспокоены этим. Япония должна объяснить международному сообществу свои истинные мотивы", - указала Хуа Чуньин.

"Из-за исторических причин и текущей ситуации международное сообщество и соседи этой страны пристально наблюдают за мотивами Японии в сфере военной безопасности. Надеемся, что Япония извлечет уроки истории и серьезно отнесется к опасениям ее азиатских соседей в сфере безопасности", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

22 августа японское общественное телевидение NHK сообщило о том, что военный бюджет страны в будущем финансовом году (начинается 1 апреля 2018 года) может в очередной раз стать рекордным за всю послевоенную историю. По его данным, Министерство обороны Японии намеревается запросить бюджет в размере 5,25 трлн иен (около 48,2 млрд долларов), что на 2,5% больше, чем в текущем финансовом году.

Повышение расходов на оборону связывается с обострением ситуации на Корейском полуострове и развитием северокорейской ракетно-ядерной программы. Часть средств бюджета пойдет на закупку у США наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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