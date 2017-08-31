Проведение собеседований на получение визы США через Skype невозможно

ТАСС, 31 августа. Претенденты на американскую неиммиграционную визу из регионов РФ не смогут пройти собеседование через Skype. Об этом заявил в четверг начальник консульского отдела посольства США в Москве Лоренс Тоби.

"По ряду технических соображений мы не можем это организовать, - сказал он. - К сожалению, это невозможно".

Выдача неиммиграционных виз в США гражданам России была приостановлено с 23 августа. С 1 сентября процедура будет возобновлена, но только в Москве.