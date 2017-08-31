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Около 100 демонстрантов в костюмах динозавров устроили митинг напротив Белого дома

Международная панорама
31 августа, 11:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Участники акции выступали против предложения Дональда Трампа об отмене финансирования правительственных программ Peace Corps и AmeriCorps

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Около сотни демонстрантов в костюмах тираннозавров устроили митинг рядом с Белым домом против предложения президента США Дональда Трампа отменить финансирование таких правительственных программ, как Peace Corps и AmeriCorps. Прямую трансляцию шествия вел телеканал CBS.

"Динозавры" держали в руках плакаты с надписью: "Остановите вымирание общенациональных программ!" Речь идет о предложении главы государства лишить финансирования Peace Corps и AmeriCorps и похожих на них правительственных гуманитарных программ в следующем году. После демонстрации у Белого дома "ящеры" направились к Конгрессу США, который и будет утверждать бюджет страны на 2018 финансовый год (начинается в США с 1 октября).

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Peace Corps - американская правительственная организация, инициатором ее создания стал 35-й президент США Джон Кеннеди. Среди ее целей - оказание помощи развивающимся странам в подготовке квалифицированных специалистов в различных областях; продвижение положительного имиджа США в мире; расширение знаний американцев о других народах и культурах. Для осуществления этих целей Peace Corps привлекает добровольцев. Это граждане США, прошедшие специальную подготовку. Peace Corps финансируется правительством США, а также принимает пожертвования.

В 1992-2003 годах волонтеры организации работали в России. Их задачей было распространение практической информации о ведении малого бизнеса и обучение английскому языку. В этот период в 30 регионах РФ работали в общей сложности около 700 американских добровольцев. Деятельность волонтеров была прекращена после того, как ФСБ РФ было установлено, что некоторые из них "занимались сбором информации о социально-политической и экономической обстановке в российских регионах, сотрудниках органов власти и управления, ходе выборов и т. д.".

AmeriCorps - федеральная правительственная программа США, созданная при 42-м президенте Билле Клинтоне. Она сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, а также оказывает поддержку бедным и малоимущим семьям. Добровольцы из Peace Corps и AmeriCorps помогают в ликвидации последствий шторма "Харви", обрушившегося на юг США.

Президент Трамп ставит своей целью добиться роста ВВП Соединенных Штатов на уровне 4% в год за счет сокращения расходных статей бюджета и налоговых маневров. Между тем, по мнению специалистов, это может поднять инфляцию выше 2%, установленных Федеральной резервной системой США.

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Темы
Шторм "Харви"
Персоны
Клинтон, Билл Трамп, Дональд Кеннеди, Джон Фицджеральд
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