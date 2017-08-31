Тереза Мэй не собирается покидать пост премьера в ближайшем будущем

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не собирается уходить в отставку в обозримом будущем. Об этом находящаяся с визитом в Токио глава британского правительства заявила в четверг в интервью телеканалу Sky News.

"Я здесь [на премьерском посту] надолго, потому что перед Соединенным Королевством стоит долгосрочная задача. Мы должны достичь правильного соглашения о выходе Великобритании из ЕС и верным образом обеспечить его выполнение во благо нашего народа", - пояснила она.

Мэй также добавила, что, кроме указанной задачи, надлежит выполнить и другую - обеспечить после Brexit сохранение и приумножение глобальной роли Великобритании в мировой торговле и в целом на международной арене, а также искоренить пока что сохраняющиеся примеры проявлений несправедливости у себя в стране.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли она участвовать в следующих всеобщих выборах, находясь во главе Консервативной партии, британский премьер повторила: "Я здесь надолго".