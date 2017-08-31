Тереза Мэй не собирается покидать пост премьера в ближайшем будущем

РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проектаЭкономика и бизнес 31 августа, 12:42
От "Ювентуса" до "Динамо": как сборная России по футболу играла с клубамиСпорт 31 августа, 12:42
Малкин считает, что "Вегас" будет боевой командой в НХЛСпорт 31 августа, 12:33
СМИ: футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Депортиво" в следующем сезонеСпорт 31 августа, 12:30
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрамОбщество 31 августа, 12:28
"Газпром нефть" планирует увеличить продажи битума в 2017 г. на 6,4%, до 2 млн тоннТЭК 31 августа, 12:11
Садовничий выступил за прием медалистов без экзаменовОбщество 31 августа, 12:10
Источник: "Амкар" арендует у "Ростова" футболиста ЭззатоллахиСпорт 31 августа, 11:57
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"Экономика и бизнес 31 августа, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не собирается уходить в отставку в обозримом будущем. Об этом находящаяся с визитом в Токио глава британского правительства заявила в четверг в интервью телеканалу Sky News.
"Я здесь [на премьерском посту] надолго, потому что перед Соединенным Королевством стоит долгосрочная задача. Мы должны достичь правильного соглашения о выходе Великобритании из ЕС и верным образом обеспечить его выполнение во благо нашего народа", - пояснила она.
Мэй также добавила, что, кроме указанной задачи, надлежит выполнить и другую - обеспечить после Brexit сохранение и приумножение глобальной роли Великобритании в мировой торговле и в целом на международной арене, а также искоренить пока что сохраняющиеся примеры проявлений несправедливости у себя в стране.
Отвечая на вопрос о том, собирается ли она участвовать в следующих всеобщих выборах, находясь во главе Консервативной партии, британский премьер повторила: "Я здесь надолго".