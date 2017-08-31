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СМИ: главу Польской туристической организации уволили за позицию по Освенциму

Международная панорама
31 августа, 11:53 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 31, августа. /ТАСС

Ранее стало известно, что Марек Ольшевский начал вычеркивать посещение бывшего нацистского концлагеря Аушвиц из планов визитов иностранных журналистов

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Концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме

Концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме

© AP Photo/Czarek Sokolowski

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Польской туристической организации Марек Ольшевский лишился должности за то, что решил вычеркнуть музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме из списка важных для продвижения Польши в мире объектов. Об этом сообщила в четверг Gazeta Wyborcza.

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Скандал разгорелся после появления информации о том, что Ольшевский, утверждая программы визитов в республику иностранных журналистов, начал вычеркивать посещение Освенцима и музея истории польского еврейства из планов их визитов.

"Аушвиц - это не туристический продукт, а место памяти о мученичестве, глубоких раздумий. Мы же занимаемся продвижением Польши как привлекательной с точки зрения туризма страны", - пояснил Ольшевский свое решение. "Мы хотим сделать ставку на ценности нашей культуры, показать большой вклад в развитие Европы. Нет необходимости демонстрировать места и события, связанные с историей других народов", - подчеркнул он.

На эти слова главы Польской туристической организации оперативно отреагировал министр спорта и туризма страны Витольд Банька. "В связи со скандальными высказываниями председателя Ольшевского я принял решение о его немедленной отставке", - написал министр в Twitter.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашисты убили свыше 1 млн евреев - их травили в газовых камерах и сжигали в крематориях. По разным данным, там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Концлагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года.

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