СМИ: главу Польской туристической организации уволили за позицию по Освенциму

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Польской туристической организации Марек Ольшевский лишился должности за то, что решил вычеркнуть музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме из списка важных для продвижения Польши в мире объектов. Об этом сообщила в четверг Gazeta Wyborcza.

Скандал разгорелся после появления информации о том, что Ольшевский, утверждая программы визитов в республику иностранных журналистов, начал вычеркивать посещение Освенцима и музея истории польского еврейства из планов их визитов.

"Аушвиц - это не туристический продукт, а место памяти о мученичестве, глубоких раздумий. Мы же занимаемся продвижением Польши как привлекательной с точки зрения туризма страны", - пояснил Ольшевский свое решение. "Мы хотим сделать ставку на ценности нашей культуры, показать большой вклад в развитие Европы. Нет необходимости демонстрировать места и события, связанные с историей других народов", - подчеркнул он.

На эти слова главы Польской туристической организации оперативно отреагировал министр спорта и туризма страны Витольд Банька. "В связи со скандальными высказываниями председателя Ольшевского я принял решение о его немедленной отставке", - написал министр в Twitter.

W związku ze skandaliczną wypowiedzią prezesa POT Marka Olszewskiego podjąłem decyzję o jego natychmiastowej dymisji. — Witold Bańka (@WitoldBanka) August 30, 2017

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашисты убили свыше 1 млн евреев - их травили в газовых камерах и сжигали в крематориях. По разным данным, там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Концлагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года.