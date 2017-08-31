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СМИ: ЦРУ сообщило в мае полиции Каталонии о возможном теракте в Барселоне

Международная панорама
31 августа, 12:07 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 31, августа. /ТАСС

Как сообщается, у разведуправления была информация о том, что боевики ИГ, вероятно, собирались организовать теракты в "очень оживленных туристических районах" города, в частности, на Рамбле

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МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Разведка США проинформировала 25 мая текущего года каталонскую полицию (Моссос д'Эсквадра) о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), возможно, планирует устроить летом атаки на центральной улице Рамбла в Барселоне. Об этом сообщила в четверг газета El Periodico, получившая доступ к уведомлению.

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По ее данным, у ЦРУ была информация о том, что ИГ, вероятно, собиралась организовать теракты в "очень оживленных туристических районах" Барселоны и, "в частности, на Рамбле". В свою очередь глава Каталонии Карлес Пучдемон ранее отрицал, что Моссос д'Эсквадра получила из США уведомление о возможном теракте в Барселоне. Как передавала газета La Vanguardia, лидер автономии заявлял, что у правоохранительных органов Каталонии не существует никаких контактов с международной разведкой.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Жертвами терактов стали 16 человек. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ.

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