Порошенко определил план обеспечения кибербезопасности Украины

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КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по усилению мероприятий по кибербезопасности государства. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
Документ обязывает правительство "в течение года обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов и принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций". В течение трех месяцев кабинет министров также должен урегулировать вопрос о запрета госорганам закупать услуги по доступу в интернет у операторов при отсутствии документов соответствия системы защиты информации установленным требованиям. В течение шести месяцев кабмину поручено подготовить и представить в парламент законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования компьютерных систем, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов.
Указ также предусматривает активизацию сотрудничества с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам и привлечению международной технической помощи.
Ряд положений документа засекречены и предназначены исключительно для служебного пользования.
Последняя глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика была зафиксирована 27 июня. Тогда вирус Petya атаковал около 80 компаний, большинство из которых располагались на Украине. В России воздействию вируса подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Вирус блокировал запуск операционной системы, а за возобновление работы и расшифровку файлов требовал выкуп в размере $300 в биткоинах.