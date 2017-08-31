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Порошенко определил план обеспечения кибербезопасности Украины

Международная панорама
31 августа, 13:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, августа. /ТАСС

Указ, в частности, предусматривает активизацию сотрудничества с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам и привлечению международной технической помощи

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по усилению мероприятий по кибербезопасности государства. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

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Документ обязывает правительство "в течение года обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов и принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций". В течение трех месяцев кабинет министров также должен урегулировать вопрос о запрета госорганам закупать услуги по доступу в интернет у операторов при отсутствии документов соответствия системы защиты информации установленным требованиям. В течение шести месяцев кабмину поручено подготовить и представить в парламент законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования компьютерных систем, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов.

Указ также предусматривает активизацию сотрудничества с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам и привлечению международной технической помощи.

Ряд положений документа засекречены и предназначены исключительно для служебного пользования.

Последняя глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика была зафиксирована 27 июня. Тогда вирус Petya атаковал около 80 компаний, большинство из которых располагались на Украине. В России воздействию вируса подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Вирус блокировал запуск операционной системы, а за возобновление работы и расшифровку файлов требовал выкуп в размере $300 в биткоинах.

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