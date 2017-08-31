Финляндия будет лишать гражданства лиц, причастных к терроризму

ХЕЛЬСИНКИ, 31 августа. /ТАСС/. Финское правительство приняло решение лишать гражданства лиц, которые виновны в преступлениях, связанных с терроризмом. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции министр по делам Европы, культуры и спорта Финляндии Сампо Терхо.

"Мы поменяем закон о гражданстве таким образом, что будем лишать гражданства тех лиц с двойным гражданством, которые виновны в терроризме", - сказал он.

Кроме того, добавил Терхо, преследоваться по закону будут те, кто "прячет нелегально находящихся в стране мигрантов". "В отношении получивших отказ в убежище будет проводиться оценка исходящей от них угрозы. При необходимости эти люди будут помещаться в спецучреждения", - указал министр. Причиной для таких изменений, пояснил он, стали недавние события в Турку.

Вечером 18 августа в центре Турку 22-летний мигрант из Марокко Абдеррахман Буанан напал с ножом на прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей, которым он солгал в отношении своего настоящего имени и возраста, сообщив, что ему 17 лет. По данным финских СМИ, в убежище ему отказали.