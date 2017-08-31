На Украине с 2014 года зафиксировали более 400 случаев незаконной пересылки оружия

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники украинской полиции с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, а новые власти начали силовую операцию в Донбассе, зафиксировали более 400 фактов незаконной пересылки оружия. Об этом в четверг сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"С начала боевых действий задокументировано более 400 фактов пересылки запрещенных к свободному обращению предметов", - цитирует его пресс-служба Нацполиции. Аброськин подчеркнул, что на этом фоне в последнее время участились случаи получения гражданами ранений в результате взрывов.

Вопрос незаконного оборота оружия в четверг руководители полиции обсуждали с представителями девяти крупных компаний-перевозчиков. По итогам встречи они достигли понимания о необходимости проведения тщательных проверок грузовых отправлений граждан. Кроме того, планируется создание совместной рабочей группы для обсуждения всех важных вопросов в борьбе с незаконным оборотом оружия на Украине.

Правоохранительные ведомства Украины регулярно отчитываются об обнаружении тайников с оружием. В числе последних оказался арсенал боеприпасов и взрывчатки, который находился в столичном Гидропарке. Наиболее резонансным событием такого рода стало обнаружение в прошлом году под Киевом склада, где помимо бронетранспортера находилось несколько десятков снарядов для реактивной системы "Град", снаряды для танковой пушки, мины, выстрелы для гранатометов и другие боеприпасы.