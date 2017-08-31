Власти Каталонии признали, что получали уведомление о возможной атаке в Барселоне

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Власти Каталонии признали, что получали предупреждение о возможности атак на улице Рамбла в Барселоне.

Об этом заявил в четверг советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоаким Форн, чьи слова приводит газета ABC.

Форн отметил, что данное уведомление поступило от неких источников. Он добавил, что каталонской полиции поступают тысячи предупреждений, и правоохранительные органы проверяют, насколько они заслуживают внимания. Форн уточнил, что сообщение о возможном теракте в Барселоне после оценки "не вызвало доверия".

Ранее газета El Periodico передавала, что разведка США уведомила полицию о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вероятно, собиралась организовать теракты в туристических районах Барселоны.

17 августа на улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона совершил наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя ИГ.