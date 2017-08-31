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Власти Каталонии признали, что получали уведомление о возможной атаке в Барселоне

Международная панорама
31 августа, 14:03 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 31, августа. /ТАСС

Полиция региона сочла, что полученное сообщение не вызывает доверия

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МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Власти Каталонии признали, что получали предупреждение о возможности атак на улице Рамбла в Барселоне.

Об этом заявил в четверг советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоаким Форн, чьи слова приводит газета ABC.

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Форн отметил, что данное уведомление поступило от неких источников. Он добавил, что каталонской полиции поступают тысячи предупреждений, и правоохранительные органы проверяют, насколько они заслуживают внимания. Форн уточнил, что сообщение о возможном теракте в Барселоне после оценки "не вызвало доверия".

Ранее газета El Periodico передавала, что разведка США уведомила полицию о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вероятно, собиралась организовать теракты в туристических районах Барселоны.

17 августа на улице Рамбла в центре каталонской столицы водитель фургона совершил наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя ИГ.

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