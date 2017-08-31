Ливан рассчитывает на содействие России укреплению его вооруженных сил

БЕЙРУТ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Первостепенное значение для Ливана имеет повышение обороноспособности его вооруженных сил, в том числе благодаря России. Об этом в четверг заявил в интервью ТАСС советник премьер-министра Ливана по делам с Россией Джордж Шаабан.

По его словам, в Бейруте рассчитывают на содействие России в процессе перевооружения ливанской армии. "Для нас это очень актуально после того, как войска изгнали террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с ливанской земли", - подчеркнул он.

Как сообщил советник, вопрос о военной помощи России Ливану будет обсуждаться на предстоящих переговорах в Москве главы правительства Саада Харири, который прибудет с официальным визитом 11 сентября. "Мы рассчитываем получить те образцы российского оружия, в которых реально нуждаются сейчас ливанские войска, - сказал он. - Мы хотим, чтобы Россия, которая отстаивала на протяжении многих лет суверенитет Ливана, помогла нам укрепить наше государство, чтобы пламя региональных конфликтов не затронуло его".

По словам Шаабана, Ливан нуждается также в гуманитарной помощи со стороны России для 1,5 млн сирийских беженцев, которые укрылись на его территории. "Речь идет не только о продовольствии, этим людям необходимы электрогенераторы, палатки и многие другие товары, которые может предоставить Россия", - подчеркнул он.