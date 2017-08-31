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ЕС призывает Киев воздержаться от ограничений СМИ в связи с инцидентом с Курбатовой

Международная панорама
31 августа, 14:45 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 31, августа. /ТАСС

Украинские власти должны соблюдать фундаментальные права человека при обеспечении безопасности граждан, отметила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич

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БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в курсе задержания в Киеве и депортации специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой и призывает власти Украины воздержаться от введения ограничений на свободу СМИ. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения ненужных ограничений на свободный поток информации и СМИ", - сказала она.

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По словам Косьянчич, власти Киева должны соблюдать фундаментальные права человека при обеспечении безопасности граждан. "Я бы отметила, что защита безопасности граждан должна быть обеспечена при полном соблюдении фундаментальных прав и свобод. Любое такое решение (о депортации) должно внимательно учитывать фундаментальные права на свободу выражения", - отметила представитель ЕС.

Она также заявила, что ЕС следит и за ситуацией вокруг двух испанских журналистов, которые были депортированы 24 августа.

Один из последних сюжетов Анны Курбатовой из Киева был посвящен как раз этому факту, который Международная федерация журналистов осудила в специальном заявлении и "попросила испанские власти потребовать от Киева официальных разъяснений".

В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины, так как, по их словам, сюжеты Курбатовой якобы "вредили национальным интересам". Накануне задержания Курбатова подготовила репортаж о гонениях на журналистов в стране, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее сюжет о военном параде в День независимости. В нем журналистка назвала парад "маршем зависимости", а дату - "грустным праздником".

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