Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переговорщик ЕС предупредил об угрозе выхода Великобритании из сообщества без соглашения

Международная панорама
31 августа, 14:23 дата обновления: 31 августа, 15:30 UTC+3

По словам Мишеля Барнье, это произойдет, если переговоры о Brexit не будут завершены до 29 марта 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Переговорщик ЕС на переговорах с Лондоном о Brexit Мишель Барнье предупредил об угрозе выхода Великобритании из сообщества без соглашения, если переговоры не завершатся в срок до 29 марта 2019 года.

"Сроки завершения переговоров истекают в полночь 29 марта 2019 года. Если к этому моменту соглашение не будет достигнуто, Великобритания может покинуть ЕС без договоренностей", - сказал он на пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров.

Подводя итоги, Барнье подчеркнул, что не достигнуто решающего прогресса ни по одному из ключевых вопросов, хотя дискуссия была конструктивной, в частности по трансграничному режиму с Ирландией, а также по гарантиям гражданам Великобритании на территории ЕС и наоборот после Brexit.

В то же время Барнье опроверг впечатление журналистов, что он "разгневан и разочарован" итогами третьего раунда переговоров.

"Я не разочарован, я нетерпеливо жду результатов. И я не разгневан, а полон решимости. Когда я буду разгневан, вы все это увидите", - пообещал европейский переговорщик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
2
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
3
Биография Людмилы Рюминой
4
Кобзон: Людмила Рюмина боролась за чистоту русской песни
5
Российский турист погиб в результате падения с балкона в Турции
6
Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес
7
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама