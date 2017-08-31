Лидер СДПГ выступил против новой коалиции с партией Меркель

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Лидер Социал-демократической партии Германии, кандидат в канцлеры Мартин Шульц не хочет после парламентских выборов вновь формировать правительство с консерваторами из блока Ангелы Меркель. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству DPA.

В настоящее время у власти в Германии находится правительство, сформированное консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ на правах "младшего партнера".

"У меня складывается ощущение, что "союз" не хочет продолжения большой коалиции. Думаю, мы тоже не хотим", - сказал он.

Сама Меркель неоднократно в ходе предвыборных выступлений заявляла, что считает вопрос созданий возможных коалиций по результатам выборов преждевременным. "Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы самим быть как можно сильнее", - подчеркивала она.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, по их итогам будет сформировано правительство и определен канцлер. Согласно данным последних соцопросов, блок ХДС/ХСС с Меркель во главе может претендовать на 37-40% голосов избирателей, СДПГ отстает от консерваторов примерно на 15 процентных пунктов.