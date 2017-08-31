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Израиль заглушил палестинское радио "Аль-Хурия" за подстрекательство к террору

Международная панорама
31 августа, 15:34 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

По данным агентства Maan, военные конфисковали оборудование радиостанции и вывесили на ее дверях приказ о приостановке вещания на шесть месяцев

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские силовики остановили в четверг вещание базирующейся в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан палестинской радиостанции "Аль-Хурия" ("Свобода"), обвинив ее в подстрекательстве к террору. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Армии обороны Израиля.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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"В рамках продолжающихся усилий по противодействию подстрекательству в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (контрразведка - прим. ТАСС) закрыли в ходе совместной операции радиостанцию "Аль-Хурия" в Хевроне", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что "радиостанция регулярно транслировала материалы, поощряющие террор".

Палестинское информационное агентство Maan в четверг сообщило, что израильские военные конфисковали оборудование радиостанции "Аль-Хурия", а на ее дверях вывесили приказ о приостановке вещания на шесть месяцев. Это уже не первый раз, когда израильские силовики закрывают эту палестинскую станцию. В ноябре 2015 года вещание "Аль-Хурия" в Хевроне было приостановлено также на полгода в рамках борьбы с подстрекательством к террору.

Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев, еще более 500 человек получили ранения. По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.

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