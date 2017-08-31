Израиль заглушил палестинское радио "Аль-Хурия" за подстрекательство к террору

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские силовики остановили в четверг вещание базирующейся в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан палестинской радиостанции "Аль-Хурия" ("Свобода"), обвинив ее в подстрекательстве к террору. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Армии обороны Израиля.

"В рамках продолжающихся усилий по противодействию подстрекательству в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (контрразведка - прим. ТАСС) закрыли в ходе совместной операции радиостанцию "Аль-Хурия" в Хевроне", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что "радиостанция регулярно транслировала материалы, поощряющие террор".

Палестинское информационное агентство Maan в четверг сообщило, что израильские военные конфисковали оборудование радиостанции "Аль-Хурия", а на ее дверях вывесили приказ о приостановке вещания на шесть месяцев. Это уже не первый раз, когда израильские силовики закрывают эту палестинскую станцию. В ноябре 2015 года вещание "Аль-Хурия" в Хевроне было приостановлено также на полгода в рамках борьбы с подстрекательством к террору.

Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев, еще более 500 человек получили ранения. По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.