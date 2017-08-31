Напавшему на полицейских в Лондоне предъявлено обвинение в терроризме

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ТАСС, 31 августа. Задержанному по делу о вооруженном нападении на полицейских возле Букингемского дворца 25 августа предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщается в четверг на сайте лондонской полиции.
"26-летнему Мохиусуннатху Чоудхури 31 августа было предъявлено обвинение по пункту 1 раздела 5 антитеррористического закона от 2006 года в связи с подготовкой к осуществлению намерения совершить один или несколько терактов", - говорится в полицейском пресс-релизе. В нем отмечается, что обвиняемый предстанет перед судом в четверг в течение дня.
На прошлой неделе 25 августа злоумышленник, затормозил перед полицейской машиной, стоявшей неподалеку от королевской резиденции. В ходе конфронтации с сотрудниками полиции он достал из машины меч длиной около 120 см и выкрикивал слова "Аллаху акбар". В результате инцидента трое стражей порядка получили ранения, при задержании нападавшего был применен слезоточивый газ. 27 августа полиция задержала еще одного человека в рамках расследования, однако позже он был отпущен на свободу.