СМИ: суд Пакистана оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера страны Беназир Бхутто

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ТАСС, 31 августа. Пакистанский суд оправдал в четверг пять обвиняемых в убийстве бывшего премьера страны Беназир Бхутто, а также объявил лицом, укрывающимся от правосудия, бывшего президента страны Первеза Мушаррафа, проходившего по этому делу в качестве обвиняемого. Об том сообщает телеканал Geo TV.
Суд также вынес решение о конфискации всех активов Мушаррафа, который в настоящее время проживает в ОАЭ. Он также приговорил двух руководителей управления полиции города Равалпинди к 17 годам тюрьмы каждого по обвинению в содействии убийцам Бхутто посредством сокрытия улик.
При этом суд счел недостаточными доказательства, представленные в отношении пяти обвиняемых, предположительно связанных с пакистанским движением талибов.
Беназир Бхутто была убита 27 декабря 2007 года в результате теракта во время митинга ее сторонников в Равалпинди. Вместе с ней погибли по меньшей мере еще 16 человек. Официальное расследование пришло к выводу, что убийство организовало движение "Техрик-э-талибан Пакистан". В 2013 году обвинение в причастности к убийству Бхутто было предъявлено Мушаррафу.