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СМИ: работа очередной миссии МВФ на Украине начнется 12 сентября

Международная панорама
31 августа, 18:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, августа. /ТАСС

Повестка работы сотрудников фонда с большой вероятностью будет сосредоточена на аспектах пенсионной и земельной реформ, сообщило агентство "Украинские новости"

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КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда 12 сентября прибудут на Украину для изучения состояния экономики страны и программы ее реформирования. Об этом в четверг сообщило агентство "Украинские новости".

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"Миссия МВФ приедет на Украину 12 сентября для анализа исполнения Украиной меморандума о сотрудничестве с фондом", - говорится в сообщении. Повестка работы сотрудников МВФ не раскрывается, но с большой вероятностью она будет сосредоточена на аспектах пенсионной и земельной реформ, а также вопросах приватизации госсобственности. В прошлый раз представители МВФ работали на Украине с 16 по 25 мая.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Завершая в начале апреля третий программный обзор, фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить законодательные акты, в том числе проект закона о рынке сельскохозяйственных земель на Украине.

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