Соглашение Украины об ассоциации с ЕС: победа или поражение

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза, горячие споры вокруг которого стали "спусковым крючком" для трагических событий в Киеве зимой 2014 года, обретает с 1 сентября законную силу.

На его ратификацию 28 странами Евросоюза ушло более трех лет. После того, как большинство жителей Нидерландов на референдуме весной 2016 года высказались против ассоциации с Украиной, казалось, что соглашение вообще не станет реальностью. Только год спустя, в мае этого года, Гаага дала наконец "добро" на ратификацию документа, но прежде заставила Брюссель принять заявление о том, что соглашение об ассоциации отнюдь не является залогом вступления Киева в Евросоюз, не предоставляет Украине гарантий безопасности, не предусматривает финансовой помощи и не дает украинцам право жить и работать в ЕС.

Тем не менее в Киеве это называют победой на пути в Европу.

"1 сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу, - заявил на днях президент Украины Петр Порошенко. - 1 сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства - Соглашение об ассоциации с Европейским союзом".

Дорогой ценой

За соглашение об ассоциации Украина заплатила большую цену. Из-за отказа в 2013 году Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента, подписать этот документ в Киеве начались выступления оппозиции, известные как "евромайдан", которые привели в итоге к государственному перевороту в стране. Кульминацией стали события в феврале 2014 года, когда в столице Украины погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших оказались как протестующие, так и представители правоохранительных органов, в частности бойцы спецподразделения "Беркут". Еще 20 раненых скончались позже в больницах.

Янукович и многие члены правительства вынуждены были покинуть страну. Жители Крыма 16 марта на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией, а в Донбассе начался гражданский вооруженный конфликт, который длится до сих пор.

Почти сразу после государственного переворота, в марте 2014 года, политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС подписал тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. В ней декларируются права человека и основные свободы, уважение к принципу верховенства права, соблюдение принципов суверенитета и территориальной целостности, нерушимости границ и независимости. Экономический же блок соглашения с главами государств и правительств 28 стран ЕС был подписан уже новоизбранным президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ). Документ является частью соглашения об ассоциации ЕС и Украины.

Первые разочарования

Однако надежды, которые украинские производители питали по поводу возможности выхода на европейский рынок, с подписанием соглашения об ассоциации явно не оправдались. Зона свободной торговли, которую так рекламировали власти, оказалась не такой уж свободной. В рамках ЗСТ Евросоюз ввел для Киева ограничительные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без уплаты пошлины. После того, как объем квоты выбирается, вводятся ввозные пошлины.

По идее, само соглашение об ассоциации устраняло 97% тарифов на украинские товары. Средний тариф на украинский экспорт снижался с 7,5 до 0,5%. Такие преференции, по мнению киевских экономистов, вполне могли компенсировать болезненный для украинского бизнеса разрыв связей с Россией.

Но радужные перспективы начали таять уже в первые месяцы. Евросоюз постарался по максимуму защитить своих производителей. Буквально за полтора месяца с момента начала действия зоны свободной торговли Украина исчерпала лимиты на поставку в Евросоюз меда, сока и кукурузы. Затем закончились квоты на сахар, ячменную крупу и муку. Последние лимиты закрылись в мае, в том числе на поставку пшеницы - важнейшего экспортного товара Украины. В год страна отгружает за рубеж более 30 млн тонн зерна. Евросоюз же выделил Киеву квоту всего на 950 тыс. тонн.

По итогам I квартала 2017 года Украина, по данным правительства, вновь полностью выбрала годовую квоту на беспошлинный экспорт в ЕС шести категорий товаров: меда, сахара, круп и муки, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока и кукурузы. По состоянию на начало апреля была полностью использована полугодовая квота на беспошлинный экспорт сливочного масла и квота на II квартал по мясу птицы. Кроме того, на 86% использована квота по экспорту пшеницы и 74% - на солод и пшеничную клейковину.

Правда, в этом году из-за торговых санкций в отношении России Совет ЕС принял ряд временных автономных торговых мер в пользу Украины, которые должны вступить в силу в сентябре и будут применяться в течение трех лет. Положения направлены на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС. По оценкам минэкономразвития, предоставление дополнительных квот позволит в краткосрочной перспективе нарастить экспорт в ЕС на $200 млн, а это дополнительный рост ВВП на 0,2%.

Компенсация не случилась

Большинство экспертов сегодня признают, что компенсации за разрыв торговых связей с Россией не произошло. Зато есть реальное и серьезное снижение общего объема украинского экспорта - на 7,9%. При этом экспорт в Россию упал на 28,5%, а на ЕС приходится только 37,3% всего украинского экспорта.

Примечательно также, что доля беспошлинной торговли с ЕС составляет сегодня всего 10%, а со странами СНГ этот показатель по-прежнему достигает 20%, хотя и пошел на спад с 2016 года.

И хотя объемы европейского экспорта на Украину в целом также не очень выросли, Европа своего не упустила. Об этом свидетельствует существенное отрицательное сальдо баланса внешней торговли Украины с Евросоюзом. По данным Госслужбы статистики, объем экспорта в 28 стран Европы достиг в 2016 году $15,9 млрд, но при этом импорт оттуда составил $18,1 млрд.

"В 2016 году мы заметили некоторое оживление экспорта украинских товаров. Но стоит отметить, что этот рост заметен лишь в сравнении с 2015 годом. По сравнению, например, с аналогичной ситуацией 2013 года, экспорт украинских товаров на рынки ЕС значительно сократился", - говорит исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

Экономисты объясняют это тем, что, прежде всего, уменьшается доля экспорта продукции с большей добавленной стоимостью. В товарах, поставляемых Украиной на европейский рынок, все больший удельный вес занимают сырье и полуфабрикаты. На данный момент более 40% украинского экспорта составляет аграрная продукция.

"В мировой практике ни одна сырьевая страна не стала богатой. Чтобы исправить ситуацию, нам важно развивать промышленность, в том числе и переработку", - подчеркнула эксперт.

Украинскую продукцию не пускают в Европу

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой считает, что украинская сельскохозяйственная продукция слишком конкурентоспособна на рынке Европейского союза, поэтому ее туда и не пускают. "Себестоимость производства у нас очень низкая. Поэтому Европа действительно ставит максимум барьеров, чтобы украинскую продукцию туда не пустить", - говорит он.

Подверг резкой критике позицию Евросоюза по выделению экспортных квот Украине и один из богатейших людей в стране, владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк. "Зона свободной торговли, которую очень сильно пропагандируют, это обман Украины. Никакого открытия рынков не произошло", - отмечает бизнесмен.

Он утверждает, что со вступлением Украины в зону свободной торговли с ЕС ничего не изменилось. "Я думаю, что мы обмануты. Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования", - говорит Косюк.

О том, что соглашение об ассоциации выгодно лишь европейской стороне, неоднократно заявлял и лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук. По его мнению, соглашение ни на шаг не приближает Украину к "европейской семье", зато предусматривает массу обязательств и ограничений.

"Имея мизерные квоты, страна во многом экспортирует сельскохозяйственную продукцию сырьевой направленности. А вот потеряв рынки ЕАЭС, украинские экспортеры разорвали кооперационные связи в высокотехнологичных секторах машиностроения, судостроения, ракетно-космической отрасли, авиастроения и приборостроения", - отметил Медведчук. Политик убежден, что только восстановление торгово-экономических связей с РФ приведет к экономическому успеху Украины.

Европе украинские технологии не нужны

Известный украинский экономист, экс-министр экономики Виктор Суслов признает, что разрыв промышленных и научных связей с Россией провел к потере перспектив для многих уникальных украинских предприятий и технологий. Как пример он называет запорожский "Мотор Сич" - крупнейшее предприятие, которое производило двигатели для всех российских вертолетов, многих видов самолетов и крылатых ракет. Когда Украина ввела ограничения, Россия потратила несколько лет и многомиллиардные средства, но создала собственное производство двигателей.

"При этом за прошлый год вся авиастроительная промышленность Украины произвела аж один самолет", - с грустью отмечает Суслов.

Второй пример - это николаевское предприятие "Заря - Машпроект", которое поставляло корабельные двигатели для Военно-морского флота РФ. После разрыва отношений в России создали целую отрасль корабельного двигателестроения, пригласив к себе многих специалистов из того же Николаева.

"И теперь в украинских двигателях они [россияне] больше не нуждаются. Так что же выиграла Украина, потеряв рынки высокотехнологичной продукции и не найдя новые? Утратив многомиллиардные доходы от экспорта, сотни тысяч рабочих мест и тысячи уникальных, высококвалифицированных специалистов?" - задается вопросом Суслов.

По его словам, эти предприятия не могут поставлять продукцию в ЕС, поскольку их технологические процессы не соответствуют европейским техническим регламентам и стандартам. "Чтобы перевести их на европейские стандарты и модернизировать, нужны колоссальные инвестиции, которых у Украины нет, а Запад никогда их не вложит, потому что аналогичные производства у него есть и ему не нужна конкуренция в высокотехнологичных сферах", - убежден Суслов.

Россия осталась главным торговым партнером

Как это ни парадоксально, но, по данным Государственной службы статистики, крупнейшим импортером украинских товаров среди всех стран по-прежнему остается Россия (9,4% от общего объема экспорта по итогам первого полугодия 2017 года). За ней следуют Турция и Польша - по 6,1%, Италия - 5,7%, Индия - 5,5%, Египет - 5,3%.

Как отмечает Госстат, Украина в первом полугодии текущего года увеличила экспорт товаров в Россию на 26,4%, до $1,93 млрд, а импорт вырос на 41,5%, до $2,99 млрд. В результате сальдо торгового баланса Украины с Российской Федерацией в первом полугодии 2017 года также сложилось отрицательным и составило более $1 млрд.

В то же время сальдо торговли услугами в первом полугодии было положительным: экспорт услуг в Российскую Федерацию за отчетный период вырос на 11,7% и составил $1,645 млрд, а импорт - на 17,6%, до $208 млн.

Что дальше?

Таким образом, как отмечают эксперты, внешняя торговля Украины в 2016 году по денежным показателям не продемонстрировала позитивного результата. В 2017 году очевидных предпосылок для изменения тренда также не предвидится. В этих условиях, полагают аналитики, экономический успех Украины во многом будет зависеть не только от способности бизнеса быстро переориентироваться на европейские стандарты, но и от возможностей руководства страны и самих производителей обеспечить выход украинских товаров и услуг на другие перспективные рынки.

Так, заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская считает, что Украине критически важно активизировать налаживание взаимовыгодных отношений со странами Азии, Африки и Америки.

По данным минагрополитики, в 2016 году ключевым рынком сбыта традиционных украинских товаров уже стали страны Азии. На них пришлось 45,9% экспорта сельхозпродукции, или $7 млрд. Евросоюз с большим отрывом оказался только на втором месте - 27,5% и $4,2 млрд. За ним следуют страны Африки (15,7%, $2,4 млрд), СНГ (7,7%, $1,2 млрд) и США (0,9%, $45 млн).