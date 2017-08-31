В коалиции считают, что лидер ИГ аль-Багдади жив

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему жив и находится в Сирии или Ираке, предположительно, "в средней части долины реки Евфрат".

С таким предположением выступил в четверг на брифинге для журналистов командующий операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд.

"Не думаю, что он мертв. Полагаю, что он где-то в Ираке или Сирии, предположительно, в средней части долины реки Евфрат", - сказал он. Как напомнил генерал, в Пентагоне и коалиции полагают, что "именно в этом районе находится последний оплот ИГ". С его точки зрения, можно исключить тот факт, что аль-Багдади находится в городе Мосул или Ракке.

"Почему я думаю, что он жив? Потому что я не видел никаких убедительных доказательств, разведданных, сведений из открытых источников о том, что он мертв. Поэтому я убежден, что он жив", - пояснил Таунсенд. "Мы постоянно находимся в поисках", - заверил он.