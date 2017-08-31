В коалиции считают, что лидер ИГ аль-Багдади жив

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему жив и находится в Сирии или Ираке, предположительно, "в средней части долины реки Евфрат".
С таким предположением выступил в четверг на брифинге для журналистов командующий операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд.
"Не думаю, что он мертв. Полагаю, что он где-то в Ираке или Сирии, предположительно, в средней части долины реки Евфрат", - сказал он. Как напомнил генерал, в Пентагоне и коалиции полагают, что "именно в этом районе находится последний оплот ИГ". С его точки зрения, можно исключить тот факт, что аль-Багдади находится в городе Мосул или Ракке.