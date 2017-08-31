США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав это якобы имеющим место стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты полностью выполнили предписание правительства РФ сократить численность нашей миссии в России. Мы считаем, что эти действия были необоснованными и пагубными для отношений между нашими государствами", - утверждается в заявлении.

В нем говорится, что Вашингтон требует от "российского правительства закрыть свое генконсульство в Сан-Франциско", один из отделов посольства в Вашингтоне, а также один из отделов консульства в Нью-Йорке. "Прекратить их работу [объектов] необходимо ко 2 сентября", - подчеркивается в заявлении.

"В результате упомянутых действий у обоих государств останется по три консульства. В то время как сохраняется неравенство в численности дипломатических и консульских отделений, мы решили разрешить правительству РФ сохранить некоторые отделения, чтобы приостановить закручивание спирали в наших отношениях", - отметило внешнеполитическое ведомство США. Оно подчеркнуло, что США "готовы принять дополнительные меры, если они будут необходимы и обоснованы".

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон не будет требовать сокращения российского дипломатического персонала на американской территории.

"На данный момент мы не высылаем россиян. Мы уведомили россиян о том, что они могут быть перераспределены в другие дипломатические или консульские отделения в США", - сказала она. В посольстве РФ в Вашингтоне отказались прокомментировать корреспонденту ТАСС новые требования Госдепартамента, сообщив, что в российский дипмиссии готовят заявление на этот счет.