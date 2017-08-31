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США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории

Международная панорама
31 августа, 19:10 дата обновления: 31 августа, 20:19 UTC+3

Американская сторона требует закрыть объекты в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке ко 2 сентября

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Материал из 1 страницы
Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско

Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско

© Eugene Zelenko/wikipedia.org

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. США потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав это якобы имеющим место стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Соединенные Штаты полностью выполнили предписание правительства РФ сократить численность нашей миссии в России. Мы считаем, что эти действия были необоснованными и пагубными для отношений между нашими государствами", - утверждается в заявлении.

В нем говорится, что Вашингтон требует от "российского правительства закрыть свое генконсульство в Сан-Франциско", один из отделов посольства в Вашингтоне, а также один из отделов консульства в Нью-Йорке. "Прекратить их работу [объектов] необходимо ко 2 сентября", - подчеркивается в заявлении.

"В результате упомянутых действий у обоих государств останется по три консульства. В то время как сохраняется неравенство в численности дипломатических и консульских отделений, мы решили разрешить правительству РФ сохранить некоторые отделения, чтобы приостановить закручивание спирали в наших отношениях", - отметило внешнеполитическое ведомство США. Оно подчеркнуло, что США "готовы принять дополнительные меры, если они будут необходимы и обоснованы".

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон не будет требовать сокращения российского дипломатического персонала на американской территории. 

"На данный момент мы не высылаем россиян. Мы уведомили россиян о том, что они могут быть перераспределены в другие дипломатические или консульские отделения в США", - сказала она.

В посольстве РФ в Вашингтоне отказались прокомментировать корреспонденту ТАСС новые требования Госдепартамента, сообщив, что в российский дипмиссии готовят заявление на этот счет.

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