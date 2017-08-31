Ягланд заявил Макрону, что хочет видеть Россию полноправным членом Совета Европы

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ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Россия должна оставаться полноправным членом Совета Европы (СЕ), а российским гражданам необходимо сохранить возможность обращаться за правосудием в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил в четверг генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
"Текущие отношения с Россией должны отталкиваться от того соображения, что Российская Федерация является и должна оставаться полноправным членом Совета Европы со всеми сопутствующими правами и обязанностями", - привели слова Ягланда в пресс-службе СЕ.
Генсек Совета Европы также подчеркнул в беседе с Макроном, что членство РФ в организации важно для рядовых граждан РФ, которые тем самым сохраняют возможность обращаться по своим судебным делам в ЕСПЧ. "Право частных лиц прибегать к Европейскому суду по правам человека также важно для россиян, как и для граждан всех остальных государств - членов Совета Европы", - указал Ягланд.
Как отметили в пресс-службе СЕ, Ягланд и Макрон "договорились продолжить обсуждение этих и других вопросов и встретиться вновь по случаю визита президента [Макрона] в Совет Европы и ЕСПЧ этой осенью". Дата визита пока не уточняется.