Венгрия потребовала €400 млн от ЕС за строительство заборов от нелегальных мигрантов

ТАСС, 31 августа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру и потребовал компенсировать затраты на строительство и обслуживание заграждений на венгерских границах от нелегальных мигрантов. Об этом заявил в четверг руководитель аппарата венгерского правительства Янош Лазар.

По его словам, стоимость строительства и обслуживание заграждений на границах составила €800 млн. Будапешт потребовал от ЕК возместить половину, а именно €400 млн, поскольку граница была укреплена "во благо всего Европейского союза и избежание миграционной катастрофы".

"Если мы говорим о европейской солидарности, тогда надо вспомнить о защите границ и на практике применить принцип солидарности. В этой связи ЕС должен принять участие в наших расходах", - приводит слова Лазара венгерское агентство МТИ.

Венгрия на пике миграционного кризиса в 2015 году стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока и Африки. Она построила на своих границах два ряда заграждений и ввела чрезвычайное положение. Эти меры способствовали прекращению бесконтрольных потоков нелегальных мигрантов в страны Европейского союза и стали основой для закрытия западного балканского миграционного маршрута в 2016 году.