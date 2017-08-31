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Глава ОБСЕ назвал экологическую ситуацию в Донбассе тикающей бомбой

Международная панорама
31 августа, 20:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, августа. /ТАСС

Себастьян Курц призвал стороны конфликта "держаться подальше" от промышленных объектов

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КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Экологическая ситуация в Донбассе из-за продолжающихся военных действий находится на грани катастрофы, что представляет огромную опасность и для других регионов.

Такое мнение высказал действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в интервью изданию Politico.

По словам Курца, конфликт на востоке Украины не только "загрязняет политическую среду между Киевом и Москвой", но потенциально может стать источником "загрязнения в буквальном смысле", поскольку продолжение боевых действий несет прямую угрозу хранилищам хлора, химическим и металлургическим заводам, опасным объектам хранения отходов и угольным шахтам.

"Ситуация [в Донбассе] - это тикающая бомба. Из-за маленького расстояния между населенными пунктами, которые находятся под контролем разных сторон конфликта, инцидент на одной стороне линии соприкосновения неизбежно затронет людей, живущих на другой стороне и за ее пределами", - сказал Курц. Он напомнил о ситуации, когда в начале этого года в результате обстрелов пострадало здание фильтровальной станции в Донецке, где хранятся 7 тонн газообразного хлора. "Если бы она взорвалась, то последствия были бы катастрофическими", - подчеркнул глава ОБСЕ.

Экологические загрязнения "не знают границ", следовательно, все проживающие в регионе должны быть заинтересованы в предотвращении экологической катастрофы, считает Курц. "В случае если химикаты попадут в реки или грунтовые воды, это коснется сотен тысяч людей, - сказал он. - Затопление угольных шахт может привести к загрязнению водоснабжения и разорит сельское хозяйство даже в соседней России".

В связи с этим глава ОБСЕ призвал стороны конфликта "держаться подальше" от промышленных объектов. "Они должны рассматриваться в качестве безопасных зон. Каналы связи должны быть установлены в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Должны быть доступны адекватные аварийные службы и оборудование", - отметил он.

Стороны конфликта должны забыть о политике и сосредоточиться на судьбе людей пострадавших районов, уверен Курц. Контактная группа, по его словам, поддерживает этот подход и будет обсуждать эти вопросы на предстоящих встречах. "Чтобы достичь мира на востоке Украины, стороны должны прекратить стрельбу. Хорошим началом для этого могло бы стать прекращение огня рядом с объектами жизнеобеспечения", - подчеркнул глава ОБСЕ.

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Курц, Себастьян
Темы
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