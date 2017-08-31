Глава ОБСЕ назвал экологическую ситуацию в Донбассе тикающей бомбой

Футболист Чалов сообщил, что у него нет к себе претензий из-за отсутствия забитых мячейСпорт 31 августа, 21:43
Россиянин Тищенко вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кгСпорт 31 августа, 21:35
Дипломатические объекты РФ в США. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 21:34
Мутко остался недоволен игрой молодежной сборной России в матче с командой АрменииСпорт 31 августа, 21:22
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в СШАПолитика 31 августа, 21:10
Число жертв стихийного бедствия в Техасе возросло до 39 человекПроисшествия 31 августа, 21:04
Яременко: сборная России по волейболу предстает на ЧЕ практически непобедимой командойСпорт 31 августа, 20:56
Халмурзаев сообщил, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо с травмой рукиСпорт 31 августа, 20:51
"Пари Сен-Жермен" объявил об аренде футболиста "Монако" МбаппеСпорт 31 августа, 20:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Экологическая ситуация в Донбассе из-за продолжающихся военных действий находится на грани катастрофы, что представляет огромную опасность и для других регионов.
Такое мнение высказал действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в интервью изданию Politico.
По словам Курца, конфликт на востоке Украины не только "загрязняет политическую среду между Киевом и Москвой", но потенциально может стать источником "загрязнения в буквальном смысле", поскольку продолжение боевых действий несет прямую угрозу хранилищам хлора, химическим и металлургическим заводам, опасным объектам хранения отходов и угольным шахтам.
"Ситуация [в Донбассе] - это тикающая бомба. Из-за маленького расстояния между населенными пунктами, которые находятся под контролем разных сторон конфликта, инцидент на одной стороне линии соприкосновения неизбежно затронет людей, живущих на другой стороне и за ее пределами", - сказал Курц. Он напомнил о ситуации, когда в начале этого года в результате обстрелов пострадало здание фильтровальной станции в Донецке, где хранятся 7 тонн газообразного хлора. "Если бы она взорвалась, то последствия были бы катастрофическими", - подчеркнул глава ОБСЕ.
Экологические загрязнения "не знают границ", следовательно, все проживающие в регионе должны быть заинтересованы в предотвращении экологической катастрофы, считает Курц. "В случае если химикаты попадут в реки или грунтовые воды, это коснется сотен тысяч людей, - сказал он. - Затопление угольных шахт может привести к загрязнению водоснабжения и разорит сельское хозяйство даже в соседней России".
В связи с этим глава ОБСЕ призвал стороны конфликта "держаться подальше" от промышленных объектов. "Они должны рассматриваться в качестве безопасных зон. Каналы связи должны быть установлены в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Должны быть доступны адекватные аварийные службы и оборудование", - отметил он.
Стороны конфликта должны забыть о политике и сосредоточиться на судьбе людей пострадавших районов, уверен Курц. Контактная группа, по его словам, поддерживает этот подход и будет обсуждать эти вопросы на предстоящих встречах. "Чтобы достичь мира на востоке Украины, стороны должны прекратить стрельбу. Хорошим началом для этого могло бы стать прекращение огня рядом с объектами жизнеобеспечения", - подчеркнул глава ОБСЕ.