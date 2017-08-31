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Лавров и Тиллерсон договорились встретиться в сентябре

Международная панорама
31 августа, 20:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, августа. /ТАСС

Встреча главы МИД РФ и госсекретаря США, скорее всего, пройдет на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон условились в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора провести в сентябре новую личную встречу. Об этом сообщила на специальном брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации США.

Она уточнила, что встреча, скорее всего, пройдет на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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