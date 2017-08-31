Лавров и Тиллерсон договорились встретиться в сентябре

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон условились в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора провести в сентябре новую личную встречу. Об этом сообщила на специальном брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации США.

Она уточнила, что встреча, скорее всего, пройдет на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.