Fox: Трамп 31 августа отменит программу выборочной защиты от депортации нелегалов

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа в четверг аннулирует программу, которая была введена в действие по инициативе Барака Обамы и обеспечивает защиту от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Программа называется DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) и распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года 15 июня 2012 года. Критерии следующие: иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. Также учитываются такие факторы, как диплом о высшем образовании, продолжение обучения в средней школе, документы, подтверждающие увольнение из рядов вооруженных сил, а также отсутствие судимостей.

По данным телеканала, программа позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев.

В минувший понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила о планах администрации Трампа свернуть программы культурных обменов с другими странами путем внесения ограничений в визовый режим. Такие планы соответствуют президентскому указу, изданному Трампом в апреле. Этот документ предусматривает пересмотр иммиграционного законодательства США с целью обеспечить соблюдение интересов прежде всего американских граждан. Как поясняет издание, иностранцы зачастую злоупотребляют программой культурных обменов, нарушая сроки нахождения на территории США.