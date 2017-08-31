Макрон и Рютте призвали Лондон ускорить темп переговоров с ЕС по Brexit

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании должно со своей стороны ускорить темп переговоров с Евросоюзом по вопросу выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявили в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам двусторонней встречи в Елисейском дворце, сообщило агентство AFP.

"У нас есть только одна линия, которой мы руководствуемся и которая была согласована 27-ю [странами ЕС без Великобритании] - это двухэтапная процедура. И только когда господин [главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель] Барнье констатирует, что был проделан достаточный прогресс, можно будет переходить к следующим стадиям", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Рютте.

Как подчеркнул президент, Франция и Нидерланды будут "крайне внимательны в том, что касается защиты интересов Европейского союза" в ходе переговоров с Великобританией.

В свою очередь Марк Рютте отметил, что в ЕС недовольны темпом, с которым Лондон ведет дискуссии о предстоящем выходе из союза. "Мы обеспокоены ритмом продвижения переговоров, а время идет. Мы не можем говорить о будущем, пока достаточно не продвинемся вперед", - сказал нидерландский премьер.

Он также добавил, что оценка ходу переговоров с Лондоном должна быть дана на предстоящем заседании Евросовета в октябре. "Мы определим, достаточный ли был достигнут прогресс. На данный момент, к сожалению, это не так", - заметил Рютте.