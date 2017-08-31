Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято Трампом

Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентойСпорт 31 августа, 23:05
Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято ТрампомМеждународная панорама 31 августа, 23:01
Российский теннисист Рублев обыграл Димитрова и вышел в третий круг US OpenСпорт 31 августа, 22:39
ФК "Ростов" арендовал у "Бристоль Сити" исландского защитника МагнуссонаСпорт 31 августа, 22:36
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавамиСпорт 31 августа, 22:30
СМИ: НАТО готовит ответ на приписываемое России нарушение ДРСМДМеждународная панорама 31 августа, 22:17
Футболист "Сьона" Митрюшкин в ближайшее время не собирается возвращаться в РоссиюСпорт 31 августа, 22:12
Боксер Тищенко сообщил, что Савон является принципиальным соперником для негоСпорт 31 августа, 22:07
Генконсульство РФ в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентябряПолитика 31 августа, 22:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Решение о закрытии трех дипломатических объектов России на американской территории принял президент США Дональд Трамп.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг во время регулярного брифинга для журналистов.
"Это решение было принято президентом, да", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста.
При этом, по ее словам, Соединенные Штаты будут искать способы улучшить отношения с Россией.
"Мы предприняли решительные и взвешенные действия в ответ на вызывающее сожаление решение России, сделанное ранее в этом году", - отметила Сандерс.
"Мы хотим двигаться по направлению к лучшим отношениям. Мы ищем возможности сделать это", - продолжила представитель Белого дома. При этом, добавила она, в администрации США хотят быть уверенными в том, что американские власти принимают решения в интересах своей страны.