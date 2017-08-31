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Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято Трампом

Международная панорама
31 августа, 23:01 дата обновления: 31 августа, 23:21 UTC+3

В Белом доме при этом сообщили, что будут искать способы улучшить отношения с Россией

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Решение о закрытии трех дипломатических объектов России на американской территории принял президент США Дональд Трамп.

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Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг во время регулярного брифинга для журналистов.

"Это решение было принято президентом, да", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

При этом, по ее словам, Соединенные Штаты будут искать способы улучшить отношения с Россией.

"Мы предприняли решительные и взвешенные действия в ответ на вызывающее сожаление решение России, сделанное ранее в этом году", - отметила Сандерс.

"Мы хотим двигаться по направлению к лучшим отношениям. Мы ищем возможности сделать это", - продолжила представитель Белого дома. При этом, добавила она, в администрации США хотят быть уверенными в том, что американские власти принимают решения в интересах своей страны.

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