Адвокат заявил, что Манафорт не обсуждал с россиянами пожертвования Трампу или его партии

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Речи о пожертвованиях на избирательную кампанию Дональда Трампа или его партии на встрече сына нынешнего президента США с российским адвокатом Натальей Весельницкой прошлым летом не шло. Об этом заявил в четверг телекомпании NBC адвокат Джейсон Малони, представляющий интересы одного из участников той встречи - экс-руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта.

"На все 100% ложны предположения, будто эта встреча включала какое бы то ни было обсуждение вопроса пожертвований из российских источников на нужды кампании Трампа или Республиканской партии", - подчеркнул Малони.

Он заявил, что его слова легко поддаются проверке, так как Манафорт направил записи и пометки, сделанные во время упомянутой выше встречи, членам комитетов по разведке обеих палат Конгресса США. "Манафорт предоставил комитету по разведке Сената факты и свои записи, поэтому любые спекуляции и домыслы на этот счет бесцельны", - отметил юрист.

Таким образом он отреагировал на сведения NBC, согласно которым, Манафорт в своих записях сделал пометки "пожертвования" и "НКРП" (Национальный комитет Республиканской партии). По версии телекомпании, это насторожило и вызвало подозрения в упомянутых комитетах, которые отдельно от ФБР и спецпрокурора Роберта Мюллера ведут разбирательство приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США прошлого года.

В начале июля Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года встретился в Нью-Йорке с Весельницкой в присутствии советника президента и его зятя Джареда Кушнера и руководителя предвыборной кампании Трампа-старшего Пола Манафорта. Сын главы государства не отрицал, что согласился на контакт, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, которая была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты хозяина Белого дома настаивают на том, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист сообщила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Весельницкая Кремлю не известна.